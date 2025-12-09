Operção conjunta prende suspeito e 12 mandados de busca e apreensão em Nova Andradina

Na manhã desta terça-feira (9), a operação Solvente foi deflagrada para combater o tráfico de drogas em Nova Andradina. Na ação, um suspeito foi preso em flagrante e 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

O trabalho policial foi conduzido pelo SIG (Seção de Investigações Gerais) da Delegacia de Nova Andradina e contou com o apoio da Polícia Militar do 8º BPM/Nova Andradina, Força Tática, DAM de Nova Andradina, DP Batayporã e DP Taquarussu.

No total, os 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em diferentes endereços da cidade, incluindo dois estabelecimentos comerciais, oportunidade em que foram apreendidos diversos dispositivos eletrônicos.

Um dos alvos foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, após os policiais da Força Tática encontrarem entorpecentes em sua residência.

Os cidadãos podem fazer denúcnias pelos canais oficiais para contribuyir no combate as atividades criminosas.

