Carga avaliada em R$ 47,7 mil é apreendida com produtos ilegais na região de Sidrolândia

Mercadorias estrangeiras e itens proibidos estavam em um veículo abordado na segunda-feira (8)

Uma carga estimada em R$ 47,7 mil em produtos ilegais foi apreendida na região de Sidrolândia na segunda-feira (8). O material estava dentro de um veículo azul abordado durante patrulhamento na área rural.

Entre os itens recolhidos estavam 50 pneus, 210 baterias de celular de diferentes marcas, além de 300 maços de cigarros e 1.900 óculos de origem estrangeira. A ocorrência foi registrada com base nos artigos 334 e 334-A do Código Penal, que tratam de contrabando e descaminho.

Após contato com a Polícia Federal, o delegado responsável orientou que o veículo e toda a carga fossem encaminhados à Receita Federal, onde o procedimento será analisado. Um Termo de Retenção foi elaborado conforme as normas vigentes.

O condutor recebeu garantias previstas em lei, incluindo o direito ao silêncio. Segundo o registro, não havia lesões aparentes e não foi necessário o uso de algemas.

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram