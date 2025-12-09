Brasil registra 4,6 milhões de novos pequenos negócios em 2025, melhor resultado da série histórica

Alta é de 19% em relação ao ano passado, com MEIs concentrando a maior parte das aberturas

O Brasil abriu 4,6 milhões de pequenos negócios entre janeiro e novembro de 2025, superando todo o resultado de 2024, quando foram criadas 4,1 milhões de empresas, e registrando o melhor desempenho da série histórica. O avanço representa 19% de crescimento na comparação com o mesmo período do ano passado.

Os pequenos negócios responderam por 97% das empresas abertas no país neste ano. Entre elas, 77% são microempreendedores individuais (MEI), 19% microempresas e 4% empresas de pequeno porte.

Segundo o presidente do Sebrae, Décio Lima, o aumento reflete ambiente econômico mais favorável. Ele cita “situação de pleno emprego e inflação sob controle” como fatores que ajudam a estimular novos empreendedores. “Sessenta por cento dos brasileiros sonham em empreender. O empreendedorismo é porta para inclusão, geração de empregos e renda”, afirmou.

Somente em novembro, 350 mil pequenos empreendimentos foram registrados — 28 mil a mais do que no mesmo mês do ano anterior.

O setor de serviços lidera a abertura de empresas, concentrando 64% dos registros até novembro. Nesse grupo, os MEIs tiveram crescimento de 24,5% na comparação anual. O comércio aparece em seguida, com 21% do total, e a indústria, com 7%.

São Paulo (29%), Minas Gerais (11%) e Rio de Janeiro (8%) foram os estados com maior número de novos pequenos negócios em 2025.

Entre os MEIs, os destaques de crescimento são atividades de malote e entrega (22.986 novos registros), transporte rodoviário de carga (19.753) e publicidade (16.091).

Nas micro e pequenas empresas, lideram as aberturas os serviços ambulatoriais médicos e odontológicos (4.981), serviços de escritório e apoio administrativo (3.949) e atividades de saúde não médicas (3.326).

