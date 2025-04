Terça-feira será de sol, nuvens e risco de chuva isolada no Estado

Atuação de sistema de alta pressão mantém o tempo firme na maior parte do Estado, mas instabilidades locais podem provocar pancadas e ventos fortes em algumas regiões

A terça-feira (8) será marcada por tempo predominantemente estável em Mato Grosso do Sul, com presença do sol e variação de nebulosidade ao longo do dia. A atuação de um sistema de alta pressão atmosférica mantém as condições de tempo firme em grande parte do estado. No entanto, a combinação entre cavados atmosféricos e a umidade disponível na atmosfera pode favorecer a formação de instabilidades localizadas.

Essas instabilidades devem ocorrer principalmente nas regiões centro-norte e oeste do estado, onde há possibilidade de pancadas de chuva isoladas e, de forma pontual, tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Os ventos sopram de forma variada ao longo do dia, com direção entre os quadrantes sul, leste e norte, atingindo velocidades de 40 a 60 km/h e podendo superar esse limite em pontos isolados.

As temperaturas seguem amenas nas primeiras horas do dia e sobem gradualmente. No sul e sudeste, os termômetros oscilam entre 17°C e 21°C nas mínimas e atingem até 30°C nas máximas. Já nas regiões sudoeste e pantaneira, os valores ficam entre 20°C e 23°C de manhã, com máximas chegando a 32°C. No bolsão, leste e norte do estado, a previsão aponta mínimas entre 19°C e 22°C e máximas elevadas, que podem alcançar os 33°C.

Na Capital, Campo Grande, o dia também terá variação de nuvens com chance de pancadas passageiras. As temperaturas ficam entre 20°C e 22°C nas mínimas, com máxima prevista entre 28°C e 30°C. A atuação dos ventos será semelhante à do restante do estado, com rajadas que podem ganhar força ao longo do dia, especialmente em áreas de instabilidade.

