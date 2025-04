Feirão do Cincão da AACC/MS acontece nesta terça (08) com mais de cinco mil itens a R$5

Evento acontece em Campo Grande e terá arrecadação destinada à manutenção dos serviços prestados a crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer



A Associação dos Amigos das Crianças com Câncer de Mato Grosso do Sul (AACC/MS) realiza nesta terça-feira, 8 de abril, mais uma edição do Feirão do Cincão — evento beneficente que reúne solidariedade e oportunidades de compra. Serão mais de cinco mil produtos vendidos a preço único de R$5, incluindo roupas, calçados, brinquedos, acessórios, livros e artigos para casa, todos em bom estado de conservação.

A ação acontece das 8h às 17h, sem pausa para o almoço, na sede da instituição, localizada na Avenida Ernesto Geisel, nº 3475, no bairro Orpheu Baís, em Campo Grande. Além dos produtos do feirão, os visitantes também poderão aproveitar 20% de desconto em todas as peças do Bazar e do Brechó fixos da AACC/MS, que estarão funcionando normalmente durante o evento.

Para facilitar o acesso do público, a instituição aceitará pagamentos via PIX, dinheiro e cartões de débito e crédito. Compras a partir de R$100 poderão ser parceladas. Como a procura costuma ser intensa, a organização recomenda que os interessados cheguem cedo e levem itens de proteção solar, como chapéus e protetor, além de água para enfrentar possíveis filas.

Toda a arrecadação será destinada à manutenção dos atendimentos prestados pela AACC/MS a crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer e suas famílias. A instituição cobre despesas como alimentação, energia, água, exames, medicamentos não fornecidos pelo SUS e hospedagem na Casa de Apoio — que também passará por uma reforma custeada com parte do valor arrecadado neste feirão.

Somente em 2024, a AACC/MS já acolheu 317 crianças e adolescentes, sendo 82 novos casos. Foram realizados mais de 16 mil atendimentos multiprofissionais e servidas quase 32 mil refeições. Além disso, foram distribuídas 1.009 cestas básicas e registradas 688 internações no CETOHI, o Centro de Tratamento Onco-Hematológico Infantil.

“Esse Feirão será realizado em apenas um dia e estará repleto de ótimas oportunidades! Quem participa, mais do que boas compras, acaba fazendo também uma boa ação, pois nos possibilita continuar cuidando de crianças e adolescentes com câncer de todo o Mato Grosso do Sul”, destaca Mirian Comparin Correa, presidente-fundadora da AACC/MS.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone e WhatsApp (67) 3322-8000.

