Volta às aulas na rede pública teve reforço nas ações de segurança nas escolas de Campo Grande

A retomada das aulas para o segundo semestre deste ano, que aconteceu ontem (2), contou com o reforçou do efetivo da Guarda Municipal nas escolas municipais de Campo Grande, por meio da instalação de câmeras de segurança, trancas e alarmes, com mais dez veículos colocados à disposição nas unidades das sete regiões.

Além disso, a prefeitura da Capital informou, ao jornal O Estado, que a Semed (Secretaria Municipal de Educação), junto com a Agetec (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação), disponibilizou o aplicativo Educação Mais Segura, para contato com a Guarda Municipal. No total, para a segurança dos profissionais da educação e alunos, foram remanejados 89 guardas para atender as escolas durante o período de aulas. Com isso, foram empenhadas mais de 40 viaturas entre duas e quatro rodas, empregando um efetivo de mais de 100 agentes da Guarda Civil Metropolitana.

O sistema de controle e vigilância será mantido nos próximos dias, quando as Gerências Operacionais e Divisões Especializadas empregarão todas as suas viaturas em horários de entrada e saída dos alunos, sendo eles: período matutino, das 6h45 às 7h15 e 10h45 às 11h40; período vespertino, das 12h45 às 13h20 e 16h40 às 17h40. Também haverá atendimento nas estações de integração e terminais de transbordo nos horários com maior fluxo, ou seja, das 5h45 às 6h30, 11h45 às 12h30 e das 17h50 às 19h.

Vale destacar que o aplicativo foi disponibilizado para professores e diretores das unidades escolares com as funções: botão de alerta, envio de áudio de 5 segundos para informar o ocorrido e envio da localização do fato. Portanto, o aplicativo é conectado ao Centro de Monitoramento da Guarda Municipal de Campo Grande. Todos os envolvidos passam por um treinamento para o uso do aplicativo.

Na manhã de ontem (2), já foi possível perceber a movimentação maior nas proximidades das escolas de Campo Grande, para onde os 109 mil alunos retornaram. O momento foi de celebração, tanto para as crianças quanto para os pais e responsáveis, que agora podem retomar à rotina aliviados de que os filhos estão seguros e seguem aprendendo.

“Este retorno é importante porque retoma o compromisso da criança com os estudos e voltamos à rotina de levar e buscar. Estou muito satisfeito com o ensino da Rede Municipal, porque minha filha estudou em escola particular e, quando chegou no final do ano, vieram dizer que a menina estava com dificuldades. Aqui, precisamos procurar a direção, porém somos muito bem atendidos e minha filha está aprendendo bastante” comentou o pai Rodrigo Luiz Lima logo após levar os filhos para a escola Bernardo Franco Baís, na Vila Santa Luzia.

As escolas receberam as crianças com um breve lembrete sobre a importância do compromisso dos alunos com o estudo, neste segundo semestre. Na escola Prof. Arassuay, localizada na Vila Manoel da Costa Lima, a diretora recebeu os alunos e pediu o compromisso e esforço para que eles não faltem e mantenham a disciplina, como o cuidado com os materiais escolares nestes meses restantes.

Por – Michelly Perez e Juliana Brum

