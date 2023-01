Tia é presa acusada de espancar sobrinhos em Sidrolândia

Acusada de espancar com socos, tapas e mordidas, dois sobrinhos de 9 anos, uma mulher de 53 anos, foi presa em flagrante, na tarde de segunda-feria (30), em Sidrolândia, a 64 quilômetros de Campo Grande.

A prisão aconteceu, pois a tia já vinha sendo monitorada pelo Conselho Tutelar da cidade, após ser denunciada por maus-tratos em outra ocasião.

Conforme o site Sidrolândia News, na tarde de ontem, ao fazer visita na casa onde a mulher mora com os sobrinhos, ela teria tratado a equipe de forma estranha e ao ser questionada ainda tentou esconder as duas crianças das conselheiras.

Questionada pelo Conselho, a mulher acabou confessando que espancava as duas crianças. Após a prisão da mulher, as crianças que apresentavam vários hematomas pelo corpo, uma delas, inclusive, foi atendida no hospital da cidade, foram levadas para a delegacia e passaram por atendimento pela equipe multidisciplinar.

Na delegacia as crianças afirmaram sofrerem as agressões e apanhavam também do primo, filho da mulher. Na Delegacia, a autora confessou o crime e foi presa em flagrante.

As crianças foram levadas para o acolhimento infantil, até que a justiça faça as devidas investigações e determine o melhor para as crianças.

A Tia, que está presa em flagrante, responderá por Maus Tratos Qualificado, (já que as crianças são menores de 14 anos), violência domestica e lesão corporal dolosa.