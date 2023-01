Homem que matou colega de alojamento a facadas é preso em Caarapó

Foi preso na manhã de hoje (31), pela Polícia Militar, homem de 41 anos, acusado de matar a facadas um rapaz de 38 anos, e furar a cabeça de outro, na noite de ontem (30), em Caarapó, a 268 quilômetros de Campo Grande. A prisão aconteceu próximo ao local do crime no centro da cidade.

Conforme a polícia, o homem teria ingerido bebida alcoólica na casa utilizada por funcionário de uma empresa e discutiu com outros dois homens que também moravam na residência.

O caso aconteceu no centro da cidade e ao ser contido, o acusado chegou a parar a discussão, mas após algum tempo voltou com um canivete e desferiu golpes contra um jovem de 21 anos, que ficou ferido na cabeça e braço e precisou ser encaminhado ao hospital da cidade.

Após ferir o rapaz, ele ainda correu atrás de duas pessoas ameaçando com a faca. Conforme o site Portal da Cidade, ele voltou e esfaqueou até matar outro homem morador do alojamento que não tinha nada com a discussão.

A vítima foi encontrada caída ao chão sem vida e com vários golpes de facadas pelo corpo.

Preso, o acusado irá responder por homicídio duplamente qualificado e por tentativa de homicídio.