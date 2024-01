75º edição do Emmy Awards acontece no próximo dia 15 de janeiro

A Academia de Artes e Ciências Televisivas dos Estados Unidos anunciou os indicados à 75ª edição do Emmy Awards, e a cerimônia de premiação está agendada para o dia 18 de setembro. Entre os destaques, encontra-se o versátil ator chileno Pedro Pascal, indicado em três categorias distintas. As séries “The Last of Us” e “Succession” lideram as nomeações, com 24 e 27 indicações, respectivamente.

Pedro Pascal, renomado por sua atuação em diversas produções, conquistou três indicações no Emmy Awards deste ano. Ele concorre como “Melhor Ator em Série de Drama” por seu papel em “The Last of Us”, “Melhor Ator Convidado em Série de Comédia” por sua participação no “Saturday Night Live” e “Melhor Narrador” pelo documentário “Patagônia”.

“The Last of Us” e “Succession” são os grandes destaques das indicações, ambas concorrendo na categoria de “Melhor Série de Drama”. Com 24 nomeações, “The Last of Us” promete uma noite de reconhecimento para a produção que cativou o público. Por sua vez, “Succession” lidera com 27 indicações, consolidando-se como a maior concorrente da premiação.

– Melhor Série de Comédia:* “Wandinha”, “Ted Lasso”, “A Maravilhosa Sra. Maisel” e outras competem pela estatueta.

– Melhor Série Limitada ou Antológica:* “Treta”, “Dahmer: Um Canibal Americano”, “Daisy Jones & the Six” e mais estão na disputa.

– Melhor Telefilme: Produções como “Orgulho & Sedução” e “O Predador: A Caçada” buscam a premiação.

Na categoria “Melhor Ator em Série Cômica”, Bill Hader (“Barry”), Jason Sudeikis (“Ted Lasso”) e Martin Short (“Only Murders in the Building”) se destacam. Já na “Melhor Atriz em Série Cômica”, Rachel Brosnahan (“A Maravilhosa Sra. Maisel”), Natasha Lyonne (“Poker Face”) e Jenna Ortega (“Wandinha”) disputam o prêmio.

As categorias de direção destacam profissionais talentosos, como Benjamin Caron por “Rix Road” (“Andor”) e Lorene Scafaria por “Living+” (“Succession”). Em séries cômicas, Tim Burton por “Wednesday’s Child is Full of Owe” (“Wandinha”) e Amy Sherman-Palladino por “Four Minutes” (“A Maravilhosa Sra. Maisel”) competem pela estatueta.

