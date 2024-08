Protesto de indígenas fecha trecho da BR-262 entre Aquidauana e Miranda

Protesto de aproximadamente 100 indígenas da Aldeia Cachoeirinha, em Miranda, está fechando um trecho da BR-262, entre Aquidauana e Miranda, na manhã desta segunda-feira (5), contrários à votação do Marco Temporal.

De acordo com informações, os manifestantes estão no KM 542 da rodovia e, até o momento, nenhum veículo está autorizado a passar.

O trecho é a única rota para quem desejar acessar a cidade de Corumbá, e principal via por onde passam centenas de carretas carregas com minério todos os dias.

Não há informações de qual o tamanho do congestionamento formado no local. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) acompanha a manifestação.

