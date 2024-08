Subea anuncia calendário de agosto para atendimento do consultório veterinário móvel

Atenção tutoters de pet! A partir de hoje(05) a Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Subea) percorre por todos os bairros da cidade com o Consultório Móvel Veterinário. Durante todo o mês, atendimentos básicos para cães e gatos de tutores serão levados em diferentes localidades da Capital.

A ideia é atender aqueles tutores que, por algum motivo, não conseguem levar seu pet até a unidade central, localizada na Rua Rui Barbosa, 3.538.

Serão ofertados os serviços de: consulta veterinária, vacina antirrábica, vermífugo, carrapaticida, microchipagem, além de avaliação para castração em uma das clínicas credenciadas com a prefeitura, tudo de forma gratuita, aos pets dos munícipes a fim de evitar o agravamento de saúde deles e, consequentemente, mais gastos para o tutor.

O consultório ficará durante uma semana em cada localidade e estima atender 100 animais por semana em cada bairro. Serão distribuídas 10 senhas por período e o tutor interessado deve apresentar comprovante de residência, documento com foto e o número do NIS atualizado.

Confira os bairros onde o consultório móvel atenderá na Capital neste mês:

Local: Clínica da Família do Portal Caiobá

Endereço: Rua Ilha de Marajó, 440

Data: 05/08 a 09/08

Local: Parque Ayrton Senna

Endereço: Entrada pela Rua Jornalista Valdir Lagos

Data:12/08 a 16/08

Local: CRAS Teófilo Knapik

Endereço: Rua João Cassimiro, 466 – Tiradentes

Data: 19/08 a 23/08

Local: Centro de Convivência Itamaracá

Endereço: Rua Deocleciano Dias, 169 – Rita Vieira

Data: 26/08 a 30/08

