”NA CASA TEM PÃO”: projeto de Gianni Nogueira leva oportunidade às mulheres do bairro Parque do Lago

Com o coração voltado para o fortalecimento das mulheres e o incentivo ao empreendedorismo, a vice-prefeita de Dourados (MS) Gianni Nogueira deu início, nesta quarta-feira (12), ao projeto “Pão na Mesa”, em um encontro realizado no bairro Parque do Lago.

A proposta é simples, mas transformadora: ensinar mulheres a fazer pão para vender e gerar renda, despertando nelas o desejo de empreender, acreditar em si mesmas e construir novas oportunidades a partir do próprio talento.

Nesta primeira edição, o grupo aprendeu técnicas básicas de panificação e recebeu uma convidada especial, Mônica, proprietária da Cafeteria Doce Presença, que compartilhou sua trajetória de luta, fé e sucesso. Sua fala emocionou as participantes e mostrou que é possível começar pequeno e crescer com dedicação e coragem.

Gianni destacou que o projeto nasceu da vontade de ver mais mulheres acreditando em seus potenciais:

“O ‘Pão na Mesa’ é mais do que aprender a fazer pão. É sobre reacender sonhos, gerar renda e mostrar que cada mulher tem dentro de si a força para transformar sua história.”

O projeto seguirá com novos encontros e convidadas especiais, levando conhecimento, troca de experiências e inspiração a diferentes comunidades de Dourados.