Confira o que ‘abre e fecha’ no feriado de Proclamação da República na Capital

As famílias de Campo Grande poderão aproveitar o próximo sábado (15), para descansar, passear ou ir às compras. Isso porque o comércio central e os shoppings da Capital irão abrir normalmente apesar do feriado de Proclamação da República.

A Fecomércio informou que o comércio está autorizado a abrir as portas, mas desde que cumpra as regras previstas na Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre o Sindivarejo Campo Grande, a Fecomércio-MS e o Sindicato dos Empregados no Comércio.

De acordo com o documento, o sindicato da categoria deve ser avisado sobre o funcionamento com cinco dias de antecedência, além da obrigação do empregador pagar uma taxa de R$ 24,00 por empregado que irá trabalhar na data, que terão uma folga compensatória no prazo máximo de 15 dias após o feriado. O horário de funcionamento estipulado é das 9h às 18h.

Ainda no comércio da região central, o Pátio – Shopping do Centro abre suas portas em horário especial. A população poderá aproveitar a atração das 9h às 16h.

Os demais shoppings da cidade também funcionarão no horário convencional. No Bosque dos Ipês, as lojas, quiosques e opções de alimentação e entretenimento irão abrir às 10h e encerrar as atividades às 22h. O shopping Campo Grande seguirá o mesmo horário.

No Norte Sul Plaza as portas estarão abertas das 10h às 22h. Neste dia, o espaço conta com uma programação especial de Natal, com a chegada do Papai Noel às 16h e cortejo natalino às 18h.

SERVIÇOS PÚBLICOS

Doadores de sangue podem aproveitar o feriado para irem ao Hemosul. Neste dia, o espaço em Campo Grande funciona das 7h às 12h. A unidade de Três Lagoas estará fechada.

Delegacias de polícia, UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), urgência e emergência de hospitais e mercados permanecerão abertos, sendo que o último seguirá horário pré-estabelecido.

