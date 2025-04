Operação Rota 67: Polícia Civil de Goiás prende 8 pessoas e apreende 150kg de maconha em ação contra o tráfico interestadual

A Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio do Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (Genarc) de Rio Verde, deflagrou nessa quarta-feira (9) a Operação Rota 67, com o objetivo de cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão em Campo Grande e em outras localidades. A ação contou com apoio de diversas forças de segurança, incluindo a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar/PCMS), Genarc Jataí, unidades da 8ª Delegacia Regional de Rio Verde, Delegacia de Polícia de Chapadão do Sul, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Federal (PF).

As investigações tiveram início em agosto de 2024, após a apreensão de duas grandes cargas de maconha, 100 kg em Quirinópolis e 130 kg em Rio Verde, ambas em Goiás. As apreensões levaram à prisão em flagrante dos compradores da droga, o que desencadeou uma investigação mais ampla.

Com o apoio da PRF, os policiais identificaram duas mulheres como responsáveis pelo transporte dos entorpecentes. A partir disso, o Genarc representou pela prisão preventiva de E.T.T. e A.S.B., com mandados deferidos pelo Poder Judiciário.

Com os mandados expedidos, equipes do Genarc de Rio Verde se deslocaram até Campo Grande, onde, com apoio da Denar, cumpriram a prisão de E.T.T. Já A.S.B. não foi encontrada em casa, mas as investigações revelaram que ela estava em deslocamento para Goiás com nova carga de drogas.

A operação seguiu com abordagens em dois pontos distintos. O primeiro veículo, que havia transportado os entorpecentes, foi interceptado em Serranópolis (GO) pelo Genarc de Jataí, com apoio de equipes de Rio Verde. Um casal foi preso. Já o segundo carro, onde estavam A.S.B. e seu atual companheiro, foi parado em Chapadão do Sul (MS) por policiais civis locais, resultando em mais duas prisões.

Com base nas informações obtidas, a Polícia Civil representou por um mandado de busca e apreensão em uma residência de Rio Verde (GO), onde o veículo suspeito havia permanecido. Após rápida autorização judicial, a ação foi realizada e resultou na apreensão de aproximadamente 150 kg de maconha, avaliados em R$ 300 mil, e na prisão de mais um casal que estava no imóvel.

A Operação Rota 67 teve os seguintes resultados:

– 4 mandados de busca e apreensão cumpridos

– 6 prisões em flagrante por tráfico de drogas

– 2 prisões preventivas cumpridas

– 150 kg de maconha apreendidos

A ação é considerada um duro golpe contra o tráfico interestadual de drogas e reforça a integração entre as forças policiais de Goiás, Mato Grosso do Sul e as polícias federais e rodoviárias. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos na rede criminosa.

Com informações da Polícia Civil de MS

