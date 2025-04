Adecoagro conquista nota máxima no Programa NDPE Sugar em suas três unidades no Brasil

A iniciativa reforça compromisso com práticas sustentáveis e responsabilidade social

A Adecoagro, referência em práticas sustentáveis e uma das principais produtoras de energia renovável e alimentos da América Latina, anuncia mais uma conquista em sua trajetória: a nota máxima – Nível 3+ – no Programa NDPE Sugar (No Deforestation and No People Exploitation) em suas três unidades no Brasil. Esta verificação para as Usinas Ivinhema, Angélica e Monte Alegre inclui a avaliação de critérios como respeito às pessoas e ao meio ambiente, sendo um reconhecimento do compromisso com a produção de alimentos e energia de forma ética e responsável.

Suas práticas, políticas e condutas de sustentabilidade foram avaliadas de acordo com os requisitos do programa, mostrando que estamos alinhados com as melhores práticas nacionais e internacionais em produção de cana, açúcar, etanol e energia.

O Programa NDPE Sugar, uma iniciativa global da Wilmar International, tem como objetivo promover práticas responsáveis na produção de cana-de-açúcar, priorizando a erradicação do desmatamento e a proteção dos direitos das pessoas. Com sede em Singapura, a Wilmar International é uma das líderes globais no setor de agronegócios, atuando em diversas áreas como alimentos, rações, produtos industriais e cana-de-açúcar.

“Este reconhecimento reafirma o nosso compromisso contínuo com a sustentabilidade, o respeito ao meio ambiente e à comunidade. Alcançar o Nível 3+ no NDPE Sugar reforça a adequação de nossas práticas aos mais elevados padrões internacionais de produção e responsabilidade social, sendo uma estratégia salutar para nosso negócio ampliar sua presença em mercados internacionais”, declara Renato Junqueira Santos Pereira, Vice-Presidente de Açúcar, Etanol e Energia da Adecoagro no Brasil.

A Adecoagro continua avançando em suas metas de sustentabilidade, com foco no futuro, trabalhando para criar soluções inovadoras que equilibram o desenvolvimento econômico com a proteção ambiental e o bem-estar social.

Sobre a Adecoagro

Com acionistas em todo o mundo, a Adecoagro (NYSE: AGRO) é um dos principais produtores de alimentos e energia renovável da América do Sul, presente em três países. No Brasil desde 2004, a Companhia atua na produção de açúcar, etanol, biogás/biometano e cogeração de energia elétrica com três unidades industriais: Usina Monte Alegre (MG) e o cluster formado pelas usinas Angélica e Ivinhema, ambas no Mato Grosso do Sul. Juntas, elas possuem capacidade de moagem de até 14,2 milhões de toneladas de cana por safra. Reunindo mais de 7.000 colaboradores e colaboradoras no Brasil (fevereiro de 2025), a Adecoagro caracteriza-se por um modelo de baixo custo de produção, alta flexibilidade e processos inovadores, sendo reconhecida como uma das mais competitivas do segmento sucroenergético mundial. Para mais informações, consulte nosso site www.adecoagro.com/pt.

