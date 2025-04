Motorista que atropelou e matou idosa em Nova Andradina se apresenta à Polícia quatro dias após o acidente

O motorista da caminhonete que atropelou e matou a idosa Marinalva Martins Nóbrega, de 52 anos, no último sábado (5), em Nova Andradina, cidade localizada a cerca de 298 km de Campo Grande, se apresentou à Polícia Civil dessa quarta-feira (9). O homem, de 74 anos, compareceu à delegacia acompanhado por dois advogados e permaneceu em silêncio durante o depoimento.

Segundo nota divulgada pela defesa, o condutor lamenta profundamente o ocorrido e afirma estar à disposição da Justiça. “(…) se coloca à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários perante o juízo competente, a fim de colaborar com a elucidação dos fatos”, diz o comunicado. Como o motorista não foi preso em flagrante, ele foi liberado após comparecer à delegacia.

O acidente

O atropelamento aconteceu por volta das 12h40 de sábado (5). Marinalva havia estacionado sua motoneta próximo ao cruzamento das ruas José Pereira Sobrinho e São José e se dirigia à Loja Maçônica Tiyokaio Oshiro, onde acontecia uma promoção de pizza. No momento em que atravessava a via, foi atingida pela caminhonete.

De acordo com as investigações iniciais, o condutor da Ranger teria realizado uma manobra proibida, fazendo uma conversão à esquerda para acessar a rua São José pela contramão, quando atingiu a vítima. Marinalva foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar e encaminhada ao Pronto-Socorro do Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois.

A Polícia Civil segue investigando o caso, com diligências em andamento e análise das imagens de câmeras de segurança que registraram o acidente. O objetivo é esclarecer as circunstâncias da colisão e apurar possíveis responsabilidades.

