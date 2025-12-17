Operação Rodovida começa na quinta (18) e reforça fiscalização nas rodovias do Estado

Ação nacional segue até o Carnaval e concentra esforços nos períodos de maior fluxo

A Operação Rodovida 2025/2026 tem início na próxima quinta-feira (18) em todo o país e prevê a intensificação da fiscalização nas rodovias federais durante os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, período de aumento do tráfego por causa das festas de fim de ano e das férias.

Em Mato Grosso do Sul, as ações devem se concentrar nos trechos de maior movimento, principalmente nos dias que antecedem o Natal e o Ano Novo, com atuação do Detran-MS, da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e da Polícia Militar Rodoviária Estadual.

“Vamos reforçar nossas equipes e atuações em trechos de maior movimento durante os dias que antecedem o Natal e o Ano Novo, em vias urbanas e rodovias federais”, afirmou o gerente especial de Fiscalização e Patrulhamento Viário do Detran-MS, Rubens Ajala.

Além da fiscalização, estão previstas ações educativas. Nos dias 23 e 30 de dezembro, a partir das 9h, equipes devem realizar abordagens orientativas a passageiros no Terminal Rodoviário de Campo Grande.

A Operação Rodovida é coordenada pela Polícia Rodoviária Federal e segue até o período do Carnaval.

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram