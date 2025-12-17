Jovem de 20 anos é preso suspeito de série de furtos no Distrito de Nova Casa Verde

Na última terça-feira (16), um jovem de 20 anos de idade foi preso por uma série de furtos no Distrito de Nova Casa Verde, localizado a aproximadamente 60 quilômetros de Nova Andradina.

O indivíduo é conhecido na prática de crimes patrimoniais, especialmente furtos foi preso pelo SIG (Seção de Investigações Gerais). O jovem possui diversas passagens policiais e registros de menor infrator.

Os crimes são geralmente praticados em estabelecimentos comerciais situados no município de Nova Andradina e mais recentemente, no Distrito de Nova Casa Verde.

Ele foi identificado e com elementos de provas, a polícia representou pela decretação de sua prisão preventiva, que foi deferida pelo Poder Judiciário e cumprida pelos investigadores.

O indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina, onde permanece.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.