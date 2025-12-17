Polo da Funsat é inaugurado nas Moreninhas e prevê cursos e intermediação de empregos em 2026

Unidade começa a operar de forma regular no próximo ano e deve concentrar capacitações e oferta de vagas na região

A Prefeitura de Campo Grande inaugurou na manhã desta quarta-feira (17) o Polo Funsat Moreninhas, instalado na Rua Anacá, 699. A unidade passa a integrar a estrutura da Fundação Social do Trabalho (Funsat) e deve ofertar, de forma permanente a partir de 2026, serviços de intermediação de empregos e capacitação profissional para a população da região.

Durante a solenidade, a prefeita Adriane Lopes afirmou que o polo amplia o acesso da comunidade a políticas de emprego e renda. “Esse polo vai capacitar pessoas e dar mais oportunidades para quem deseja trabalhar”, disse.

De acordo com o diretor-presidente da Funsat, João Henrique Bezerra, a escolha do local levou em conta a demanda registrada nos serviços do órgão. Segundo ele, moradores da região das Moreninhas já representam cerca de 15% dos alunos das capacitações promovidas pela fundação e, pelo menos, 10% da procura por vagas de emprego. “Queremos que esse polo facilite e melhore a vida das pessoas”, afirmou.

A inauguração contou com a realização do workshop “Biscoitos Natalinos”, oferecido em parceria com o Senai-MS, em uma carreta adaptada como sala de aula. Para a instrutora Meiryelle Deboleto, a qualificação profissional tem impacto direto na renda. “O ensino profissionalizante amplia o acesso a novas oportunidades no mercado de trabalho”, relatou.

Moradora da região, Sara Barros, de 51 anos, avaliou que a presença fixa da Funsat nas Moreninhas facilita o acesso aos serviços. “Ter essa central perto de casa incentiva a buscar cursos e vagas de emprego”, afirmou.

No início das atividades da Escola Funsat no Polo Moreninhas, estão previstas turmas dos cursos de Atendente de Farmácia (60 horas), Cuidador de Idosos (80 horas) e do curso de verão Jornada do Futuro (20 horas). Na área de intermediação, a primeira semana será dedicada à captação de trabalhadores da própria região para cerca de 250 vagas anunciadas, com triagens diárias, serviço que também segue disponível na sede da Funsat, no Centro da Capital.

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram