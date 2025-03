Operação “Retomada” prende seis indivíduos por tráfico de drogas em Rio Brilhante

Na últie sexta-feira (14), a operação “Retomada” foi deflagrada contra o tráfico de drogas no bairro Vila Fátima, em Rio Brilhante.

Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, resultando na prisão em flagrante de seis indivíduos pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Um menor foi apreendido.

O grupo criminoso que atuava na distribuição de drogas na região foi desarticulado e também foram apreendidos três armas de fogo, munições, balanças de precisão, dinheiro fracionado, pasta base de cocaína, maconha e cocaína.

Os envolvidos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Rio Brilhante-MS. A prisçao também contou com o apoio da Delegacia de Maracaju, Delegacia de Nova Alvorada do Sul, SIG (Seção de Investigações Gerais) de Dourados, 2ª Delegacia de Dourados, 15º Batalhão de Polícia Militar de Maracaju, Força Tática, Batalhão de Choque, Canil do Choque e Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo.

