Motorista de empresa é preso após furtar para revender 260 litros de óleo diesel

Na noite da última sexta-feira (14), um homem de 51 anos foi preso após furtar 260 litros de óleo diesel de um caminhção na Avenida Guaicurus, próximo à BR-163, em Campo Grande. O homem era motorista contratado de uma empresa.

O GARRAS (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros) foi acionado após o proprietário de uma empresa de pavimentação abordar o motorista contratado que havia acabado de furtar o combustível de uma das carretas da empresa.

No local, os policiais localizaram os dois e o homem confessou o crime e levou os policiais até o endereço onde revendeu a carga furtada.

O combustível foi encontrado armazenado em 13 galões de 20 litros cada, na posse de um homem de 58 anos. Ele confirmou ter adquirido todo o material pelo valor de R$ 1.000,00, mas alegou não saber que era produto de furto.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à unidade do GARRAS para os procedimentos legais. Ele irá responder por furto qualificado pelo abuso de confiança.

Já o comprador do material foi autuado por receptação culposa.

O combustível foi apreendido e devolvido à empresa.

