Sejuv abre nova Escola de Marketing nesta segunda-feira em Campo Grande

Novo projeto da secretaria de juventude visa proprocionar qualificação voltado para o marketing no mercado de trabalho para os jovens

Na próxima segunda-feira (17), a Secretaria Executiva da Juventude (Sejuv) acontece a abertura oficial da Escola de Marketing JUV ON, um novo projeto da pasta para oferecer mais oportunidades de qualificação profissional para os jovens da Capital.

O evento de abertura será realizado na Faculdade Estácio de Sá, às 18h, onde também irá acontecer a entrega de certificados aos 200 alunos que concluíram cursos durante o primeiro trimestre de 2025.

Com 60 alunos já matriculados, a Escola de Marketing JUV ON conta com uma grade curricular dividida em seis módulos. A escola tem como objetivo capacitar jovens para o universo do marketing, área estratégica para quem busca se destacar no mercado competitivo. A proposta da SEJUV é proporcionar aos alunos as ferramentas necessárias para o desenvolvimento de uma carreira sólida e inovadora.

Os jovens receberão certificados em reconhecimento ao seu esforço e dedicação durante os cursos oferecidos pela Sejuv nos meses de janeiro, fevereiro e março deste ano. São eles: Estética de Sucesso (Design de Sobrancelha + Manicure), Gestão Empresarial, Empreendedorismo Feminino, SambaJuv, Make Folia, Masterfios (Extensão de Cílios + Design de Sobrancelhas), Inteligência Emocional e Oratória.

Para o secretário-executivo da Sejuv, Paulo Lands, a conclusão dos cursos e a certificação é um passo importante na preparação da juventude para as oportunidades. “Nós vivemos em uma geração de empreendedores e por isso a qualificação desses jovens é muito importante para que ingressem no mercado de trabalho já qualificado”, afirmou o secretário.

“Nós esperamos marcar essa nova gestão, contribuindo positivamente e de maneira significativa nas tomadas de decisões dessa juventude quanto aos seus futuros profissionais”, concluiu Paulo.

O evento contará com a presença de autoridades locais, alunos e convidados especiais que poderão compartilhar histórias e conquistas de quem se dedicou ao longo dos últimos meses e novas perspectivas que surgem com a abertura da Escola de Marketing JUV ON.

Serviço:

Data: 17 de março de 2025 (segunda-feira)

Horário: 18h

Local: Faculdade Estácio de Sá

Endereço: Av. Fernando Corrêa da Costa, 1800

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.