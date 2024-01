Ambulância colide com caminhão e duas pessoas ficam gravemente feridas

Uma ambulância colidiu contra um caminhão no km 665 da BR-163, em Coxim, município a 251 quilômetros de Campo Grande, por volta das 23h deste domingo (28). Duas pessoas ficaram feridas, e uma delas precisou ser encaminhada para a Capital.

Conforme informações do portal Coxim Agora, o acidente ocorreu nas proximidades da Ponte do Pererinha. O impacto da colisão foi tão forte que a frente do veículo ficou completamente danificada. Duas pessoas precisaram ser socorridas pelas equipes de resgate, sendo que uma das vítimas foi encaminhada para uma unidade de saúde em São Gabriel do Oeste e posteriormente transferida para um hospital em Campo Grande.

A outra vítima recebeu atendimento e foi levada para o hospital em Rio Verde de MT (MS). Infelizmente, uma das vítimas acabou sofrendo crises convulsivas, agravando seu estado de saúde e demandando uma transferência para uma unidade de saúde com recursos mais especializados. Não há informações indicando se as vítimas já eram pacientes da ambulância.

Equipes de socorro e tráfego da CCR MS VIA foram prontamente mobilizadas para o local do acidente, prestando assistência às vítimas e organizando o fluxo de tráfego na região afetada.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e está no local para registrar oficialmente o acidente. A investigação deverá esclarecer as circunstâncias e possíveis causas dessa colisão, contribuindo para entender melhor o ocorrido.