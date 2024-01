Operação resulta na apreensão de 14 veículos carregados com contrabando e descaminho

Policiais civis da Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira), prenderam nesta quinta-feira (25), 14 veículos transportando mercadorias contrabandeadas e descaminhadas na Rodovia BR-267, entre os municípios de Angélica e Nova Alvorada do Sul. O comboio de veículos interceptado foi conduzido até a sede da Defron, em Dourados.

Segundo Dourados News, os produtos são oriundos do Paraguai e seguiam com destino ao Estado de São Paulo, local em que seriam pulverizados no comércio das cidades. Todos os veículos e as mercadorias ilícitas foram apreendidas e, posteriormente, serão entregues na Receita Federal de Ponta Porã.

Os motoristas foram identificados, qualificados e responderão pelos crimes de contrabando e descaminho.

Ainda de acordo com polícia, os veículos apreendidos foram 1 GM Celta, 2 GM Meriva, 1 VW Gol, 2 FORD Fiesta, 1 VW Parati, 1 GM Vectra, 4 GM Astra, 1 FIAT Uno e 1 GM Corsa. Já em produtos, os policiais apreenderam: roupas, isqueiros, artigos de pesca, óculo escuros, brinquedos, cadeados, relógios de pulso, acessórios para telefones celulares, aparelhos eletrônicos diversos, perfumes, máquinas de cortar cabelo, produtos de perfumaria, fardos de meias, calçados, minoxidil e pacotes de cigarros.

A ação aconteceu no âmbito da Operação “Protetor” e entre mercadorias e veículos os valores somam em torno de aproximadamente R$ 1.080.000,00.