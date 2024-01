Seleção Brasileira enfrenta Colômbia em seu segundo jogo no Pré-Olímpico

A Seleção Brasileira Pré-Olímpica enfrenta a Colômbia nesta sexta-feira (26), em busca de mais um bom resultado no torneio classificatório para a Olimpíada de Paris. O jogo, válido pelo Grupo A, será disputado às 20 horas (horário de Brasília) no Estádio Brígido Iriarte, em Caracas. Na estreia, na terça (23), a equipe dirigida por Ramon Menezes derrotou a Bolívia por 1 a 0.

O técnico disse que embora o adversário venha de um revés (3 a 0) sofrido contra o Equador, não há motivos para desconsiderar a capacidade dos colombianos. “Naquele jogo, eles tiveram um jogador expulso com pouco mais de 20 minutos. Com um a menos, mudou tudo. A Colômbia é muito forte.”

Para a comissão técnica da Seleção, que tem trabalhado de forma bastante integrada em Caracas, há um claro equilíbrio técnico na competição. Isso exige uma entrega a mais de cada jogador da equipe. Esse espírito de competitividade tem sido realçado por Ramon Menezes nas reuniões com os atletas.

Contra a Bolívia, houve essa demonstração de luta até o último minuto e Ramon quer que a aplicação e dedicação sejam iguais nesse confronto com a Colômbia.

O Grupo A do Pré-Olímpico tem o Equador na liderança, com quatro pontos (em dois jogos). O Brasil está em segundo, com três pontos, seguido por Venezuela (dois), Bolívia (um) e Colômbia (zero ponto). Classificam-se duas seleções para o quadrangular final, fase que contará com os dois melhores do Grupo B – até o momento, Argentina e Paraguai.

No quadrangular, os dois primeiros garantem vaga para os Jogos de Paris, em julho e agosto deste ano. O Brasil é o atual bicampeão olímpico masculino de futebol.

Com informações da CBF