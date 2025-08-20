Operação Protetor prende homem que escondia 250kg de pasta base de cocaína em Ponta Porã

Entorpecentes estavam em imóvel e o homem confessou que era proprietário dos ilícitos

Na noite da última terça-feira (19), um homem de 27 anos foi preso pelo crime de tráfico de drogas em Ponta Porã.

A captura ocorreu no âmbito da Operação Protetor de Divisas e Fronteiras e teve início após trabalho investigativo que identificou a existência de um grande carregamento de entorpecentes em imóvel localizado na cidade.

Os policais entraram no local, onde foram encontrados diversos cilindros de gás cortados e, em seu interior,estavam vários tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína. No toal, foram pesados 251kg em 245 tabletes.

O indivíduo foi localizado na vistoria no imóvel e aos policais confessou estar preparando os cilindros para acondicionar a droga, assumindo a propriedade e responsabilidade pelo entorpecente.

Segundo a polícia, o prejuízo aproximado ao crime foi de R$ 12.550.000,00 (doze milhões, quinhentos e cinquenta mil reais).

Toda a ação policial foi realizada pela Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) com apoio da Delegacia Regional de Ponta Porã e da 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã.

Ele foi encaminhado à sede da Denar juntamente com a droga apreendida, para formalização da prisão em flagrante.

