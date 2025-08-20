Homem é preso em flagrante após tentativa de furto em restaurante no centro de Corumbá

Suspeito estava armado com facas e já havia separado itens para subtração

Um homem foi detido na madrugada da última terça-feira (19) após tentar furtar um restaurante na Avenida General Rondon, no centro da cidade. O caso ocorreu por volta das 3h30, quando populares avisaram sobre a presença do suspeito armado com facas dentro do estabelecimento.

Segundo informações, o homem apresentava comportamento alterado, possivelmente por uso de entorpecentes, e resistiu à abordagem inicial. Para evitar riscos, os policiais utilizaram um acesso alternativo ao restaurante e conseguiram contê-lo sem ferimentos.

Durante a vistoria, foram encontrados alimentos, facas, uma máquina de cartão e outros objetos que o suspeito já havia separado para subtração. Todo o material foi recuperado.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde permanece à disposição da autoridade policial.

