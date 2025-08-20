Cursos gratuitos de manicure, foto amadora e vendas digital da Prefeitura estão com inscrições abertas

Interessados devem fazer inscrições pelo site da Sejuv

Estão abertas as inscrições para três cursos gratuitos realizados pela Secretaria Executiva da Juventude (Sejuv) em Campo Grande. As capacitações ocorrem entre os dias 25 e 29 de agosto no Edifício Marrakech. As vagas são limitadas.

A Oficina de Fotografia Amadora está marcada para o dia 25 de agosto, das 13h30 às 17h30. A atividade será voltada ao uso do celular como ferramenta principal, permitindo que os participantes desenvolvam técnicas de composição, iluminação e enquadramento para melhorar a qualidade de suas fotografias cotidianas.

O curso de Manicure e Pedicure está previsto para 25 a 29 de agosto, das 7h30 às 11h30 (exceto dia 26, feriado de aniversário da cidade). A capacitação de Vendas no Digital: da Atenção ao Fechamento: ocorre de 25 a 29 de agosto, das 18h30 às 21h30 (exceto dia 26).

Os cursos são destinados a partir de 15 anos e visam promover oportunidades de qualificação, As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas pelo link.

Serviço:

Manicure e pedicure

Data: 25 a 29/08

Horário: 7h30 às 11h30

Local: Sejuv – Rua 25 de Dezembro, 924 – 3° Andar do Marrakech

Oficina de fotografia amadora

Data: 25/08

Horário: 13h30 as 17h30

Local: Sejuv – Rua 25 de Dezembro, 924 – 3° Andar do Marrakech

Vendas digital: Da atenção ao fechamento

Data: 25 a 29/09

Horário: 18h30 às 21h30Local: Sejuv – Rua 25 de Dezembro, 924 – 3° Andar do Marrakech

O Edifício Marrakech fica localizado na Rua 25 de Dezembro, nº 924, 3º andar, em Campo Grande.

