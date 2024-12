Polícia Civil desencadeia operação policial de combate ao narcotráfico em três cidades do MS

Nesta quarta-feira (18), policiais civis da DEFRON (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), com o apoio da GARRAS (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros), realizaram quatro mandados de busca e apreensão domiciliar e a um mandado de prisão preventiva, relacionados aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Os mandados de busca e apreensão domiciliar foram cumpridos nos municípios de Dourados, Fátima do Sul e Campo Grande. Também foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva contra o investigado J.S.P. (43). Ele foi encontrado em sua residência, localizada na Rua dos Pessegueiros, Jardim Colibri, em Dourados. No momento do cumprimento a equipe policial encontrou em sua residência uma pistola Bersa, calibre .380, com dois carregadores e 22 munições de mesmo calibre; ainda, foi encontrado na residência um rolo de plástico filme, tipicamente utilizado para embalar tabletes de cocaína, e um veículo blindado.

O investigado foi conduzido para a sede da DEFRON, em Dourados e, além do mandado de prisão preventiva, também foi autuado em flagrante delito pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Posteriormente ele será conduzido para presídio, local em que aguardará a manifestação judicial.

Entenda o caso

No dia 1º de setembro, às 01h50, BR-267, KM 18, município de Bataguassu, policiais rodoviários prenderam em flagrante J.V.S. transportando 210kg de cocaína dentro de um ônibus.

No mesmo dia os policiais da DEFRON receberam informações de que os batedores da carga de entorpecentes que não foram presos na ocasião, tinham um ponto de apoio no município de Dourados.

Em checagens, uma residência foi localizada e dentro dela foram encontradas 23 munições calibre .357, documentos relacionados ao ônibus apreendido pela PRF, rolos de plástico filme, balança eletrônica de guindaste, mais de 100 potes de geleia de pimenta, 6 potes de graxa e um bloqueador de sinal, materiais tipicamente utilizados por organizações criminosas voltadas para o tráfico de drogas visando ludibriar as forças de segurança durante o transporte das cargas.

A soma de todos os fatores listados acima indicava que a residência estava sendo utilizada exclusivamente como ponto de operação do tráfico de drogas, servindo de depósito e de local para preparação de carga de droga para envio. As investigações prosseguem visando identificar demais envolvidos.

O nome da operação, Chili Pepper, faz referência a grande quantidade de potes de geleia de pimenta encontrados na casa pertencente a J.S.P. (43), artifício tipicamente utilizados por traficantes de entorpecentes para mascarar o odor característico da droga e dificultar o trabalho dos cães farejadores.

Com Policia Civil

