Investigação sobre furtos de caminhonetes na fronteira prende dois homens em Dourados

Os envolvidos, um de 48 e outro de 25 anos foram autuados em flagrante pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor de uma caminhonete Toyota Hilux furtada na cidade de Loanda (PR)

Nesta quarta-feira (13), a Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira) deu continuidade a uma investigação sobre os recentes furtos de caminhonetes na região de fronteira e prendeu dois homens em flagrante pelo crime no município de Dourados.

Os envolvidos detidos, um de 48 e outro de 25 anos são suspeitos de ocultação e adulteração de uma caminhonete Toyota Hilux furtada na cidade de Loanda, no Paraná. A ação fez parte da Operação Protetor de Divisas e Fronteiras do Programa Brasil Contra o Crime Organizado que é realizado pela PCMS/SEJUSP/MS e CGFRON/DIOP/SENASP–MJSP.

A equipe de investigação obteve informações sobre a circulação suspeita de uma Toyota Hilux, de cor prata. O comportamento atípico dos ocupantes e as características do veículo motivaram o monitoramento, que levou os policiais até uma oficina mecânica no bairro Vila Ubiratan.

Na inspeção, os agentes constataram que a caminhonete estava sem os bancos traseiros, característica comum em automóveis preparados para o transporte de grandes cargas de entorpecentes. Após análise minuciosa dos sinais identificadores, verificou-se que a numeração do chassi não correspondia à placa afixada. A consulta aos sistemas revelou que o veículo original era produto de furto qualificado ocorrido em outubro de 2023, na cidade de Loanda (PR).

O primeiro suspeito foi localizado e abordado em uma rua próxima, onde se constatou que ele já possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.

O segundo envolvido foi detido quando retornou à oficina para retirar o veículo. Este segundo indivíduo possuía duplicidade de qualificações (brasileira e paraguaia), fato que será investigado para apurar a possível utilização de documentos falsos.

Os dois homens, de 38 e 25 anos foram autuados em flagrante pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

O veículo recuperado e os presos foram conduzidos à sede da Defronm para as providências de polícia judiciária cabíveis.

Oenvolvimento com o crime organizado e tráfico de drogas foi concluído, mas investigações e correlações com outros crimes estão sendo feitas.

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