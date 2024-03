Operação policial desmantela tentativa de golpe com mais de R$5 Mil em notas falsas, em Laguna Carapã

Uma tentativa de golpe em Laguna Carapã, cidade distante a 305 quilômetros de Campo Grande, resultou na prisão de dois homens, de 25 e 26 anos, que foram flagrados com mais de R$5 mil em notas falsas.

O caso aconteceu após o proprietário de um estabelecimento acionar a polícia ao perceber que havia sido pago com cédulas falsificadas, resultando em um prejuízo de R$450,00.

Segundo o boletim de ocorrência, o dono da conveniência notou a fraude e acionou as autoridades. No local indicado pelo comerciante, cerca de 15 indivíduos foram encontrados, que não acataram as ordens da polícia e, por esse motivo, foi necessária a utilização de balas de borracha para conter a confusão. Ninguém ficou ferido.

Durante a revista, os policiais encontraram no bolso de um dos suspeitos a quantia de R$3.800 em notas falsas de R$200,00. O segundo homem portava R$1.600,00, também em notas de R$200,00. Diante do flagrante, a dupla recebeu voz de prisão e foi detida pelas autoridades.

A polícia alerta a população sobre a circulação de cédulas falsificadas e reforça a necessidade de verificar a autenticidade do dinheiro recebido em transações comerciais.

