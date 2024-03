Homem faz esposa refém em condomínio de Campo Grande

Na madrugada do domingo (10), foi um homem de 29 anos manteve sua esposa refém com uma tesoura no apartamento do conjunto residencial Homex, localizado no Bairro Paulo Coelho Machado. A Polícia Militar foi chamada para mediar as negociações para que ele a deixasse sair, durou aproximadamente duas horas, resultando em ferimentos na vítima e a prisão do autor, que passará por audiência de custódia nesta terça-feira (12).

Segundo relatos do homem, a discussão teve início com o enteado, que o acusava de furto. A situação rapidamente evoluiu, e o homem alega que pegou a esposa como “meio de defesa” por temer ser morto pela polícia.

A vítima, com ferimentos no peito, abdômen e rosto, foi mantida sob ameaça enquanto a polícia tentava negociar com o autor. O homem, apontando a tesoura contra o peito da esposa, também ameaçava tirar sua própria vida. Durante as negociações, o autor chegou a concordar em ceder, mas mudou de ideia. Felizmente, a vítima conseguiu escapar do apartamento, e a polícia pode intervir.

No momento em que a mulher fugiu, o autor trancou a porta do apartamento e começou a jogar objetos pela janela, incluindo um botijão de gás, uma televisão. A polícia agiu rapidamente, invadiu o apartamento, rendeu o agressor e o prendeu em flagrante.

O homem, que já possui cerca de 40 passagens pela polícia e admitiu ser usuário de drogas, além de fazer uso de medicamentos controlados e acompanhamento no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), agora também responderá por acusações de sequestro e cárcere privado, resistência e violência doméstica, envolvendo ameaças, danos e lesões corporais.

