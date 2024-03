Jovem embriagado é encontrado morto na Aldeia Bororó, em Dourados

Uma tarde regada a álcool na aldeia Bororó, localizada na Reserva Indígena de Dourados, a 251 km de Campo Grande, terminou de maneira trágica no domingo (10). Cleber Isnarde Araújo, de 23 anos, foi encontrado morto, e amigos suspeitam que ele foi vítima de espancamento.

De acordo com informações do Dourados News, Cleber passou a tarde em companhia de amigos, consumindo bebidas alcoólicas. No entanto, a noite, quando decidiu ir embora, Cleber foi encontrado morto em uma área de mato pouco tempo depois, por um dos seus companheiros. O corpo apresentava marcas de violência.

A polícia e a perícia foram acionados, mas inicialmente, os peritos não identificaram sinais claros de espancamento. O corpo de Cleber foi encaminhado ao Instituto Médico Odontológico Legal (Imol) de Dourados, onde será submetido a exames de necrópsia para determinar as reais causas da morte.

Dois homens que estavam com Cleber foram conduzidos à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) para prestar esclarecimentos. A polícia busca informações que ajudem a esclarecer os fatos.

