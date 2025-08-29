Carlos Santos é reeleito presidente do Sindicato dos Comerciários de Campo Grande com 97% dos votos

Atual gestão recebeu apoio da categoria em eleição que mobilizou trabalhadores em lojas, supermercados e empresas da Capital

Os trabalhadores do comércio de Campo Grande decidiram pela continuidade na liderança sindical. Com 97% de votos favoráveis, Carlos Santos foi reeleito presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande (SECCG), entidade que representa mais de 40 mil comerciários e é considerada a maior do setor em Mato Grosso do Sul.

A votação ocorreu por meio de urnas fixas na sede do sindicato e também itinerantes, que percorreram estabelecimentos como supermercados, concessionárias de veículos, lojas e empresas de materiais de construção. O modelo buscou ampliar a participação da categoria e garantir que os associados pudessem registrar seu voto diretamente em seus locais de trabalho.

A eleição contou com a presença de dirigentes sindicais nacionais e estaduais. Julimar Roberto de Oliveira, presidente da Contracs/CUT, acompanhou a votação e destacou: “Mesmo de Brasília, temos acompanhado o desempenho do Sindicato dos Comerciários de Campo Grande. Sabemos que Carlos Santos e sua equipe realizam um trabalho exemplar de valorização do profissional e, acima de tudo, conquistaram o respeito das autoridades e dos trabalhadores”.

Na mesma linha, Douglas Silgueiro, presidente da Fetracom-MS, avaliou os resultados da gestão reeleita: “A diretoria encabeçada por Carlos Santos tem avançado nas negociações salariais e garantido benefícios importantes. São conquistas que fortalecem a categoria e demonstram a garra com que o sindicato defende seus representados.”

Após a confirmação do resultado, Carlos Santos disse que seguirá empenhado em representar a categoria: “Presidir o SECCG é uma grande responsabilidade. Trabalhar ao lado de uma equipe que se dedica integralmente aos interesses dos comerciários nos motiva a continuar lutando por melhores condições de trabalho, salários justos e respeito à categoria.”

Além do presidente, a eleição definiu os nomes que compõem a nova diretoria, o conselho fiscal e os representantes junto à federação. A diretoria efetiva reeleita é formada por Carlos Sergio dos Santos, Valquíria Carvalho M. Resende, Rubia Maria N. Santana, Paulo Aparecido T. de Oliveira e Francisco Juarez Santana.

