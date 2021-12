Operação Ômega prende cinco pessoas e varias porções de drogas na Capital

Operação Ômega apreendeu porções de drogas, dois veículos e cinco pessoas, por comercialização e consumo de droga, nesta segunda-feira (20), por volta das 18h00, no bairro Monte Castelo, em Campo Grande.

Segundo a PC (Polícia Civil), um casal de jovens foram flagrados vendendo drogas no portão de sua residência, para três rapazes. A viatura da polícia passou, e achou suspeito, pararam e fizeram a vistoria, no qual encontraram duas porções de cocaína, dois comprimidos de ecstasy, cinco porções de maconha, balanças de precisão, peneiras e demais petrechos para preparo da droga, dinheiro e dois veículos, sendo uma pick up e uma motocicleta.

Os cinco foram detidos e encaminhados para a delegacia, no qual serão apresentados em audiência de custódia. A Operação Ômega visa coibir o tráfico doméstico.

(Com Itamar Buzzatta)