As atrações culturais de fim de ano em Dourados continuam e nesta terça-feira (21), dentro do “Dourados Brilha”, haverá a presença do papai Noel. Artistas regionais também devem marcar presença a partir das 19h30, na carreta show que ficará na Rua Tito Melo, Jardim Guaicurus.

De acordo com a prefeitura de Dourados, além das apresentações, a Praça Antônio João será palco da Noite dos Adoradores.

(Com assessoria)