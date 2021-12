Com 11%, Eduardo Riedel diz não estar preocupado com pesquisas da pré-candidatura

Pré-candidato ao governo do Estado de Mato Grosso do Sul nas eleições de 2022 pelo PSDB, o secretário de infraestrutura, Eduardo Riedel aparece com 11% dos votos em uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira (20), pelo Instituto Ranking do Brasil, quando aparece junto ao nome de mais quatro concorrentes. Mesmo com o número não muito alto, Riedel diz não estar preocupado com as pesquisas e sim com o crescimento e desenvolvimento do Estado.

“Pra mim esse número é uma surpresa, nunca fui político e todos os outros candidatos têm 20 anos de política, é natural que eles sejam mais conhecidos e até me surpreendeu positivamente, nunca estive envolvido neste processo e acho que isso é até resultado de trabalho”, comentou.

Para ele, as pesquisas retratam o conhecimento ou desconhecimento da população e isso não o afeta neste momento, pois não quer focar na carreira política agora, apenas em 2022. “Neste momento estamos pensando no que é necessário a ser feito para conduzir ações em Mato Grosso do Sul, temos que discutir um modelo que foi construído e os aliados que queiram participar desse projeto serão muito bem-vindos para colocar o Estado em outro patamar”, afirmou.

Riedel ainda ressalta que a ideia agora é continuar trabalhos que já deram certo e corrigir aquilo que não está bem e apresentar um novo projeto para o ciclo de crescimento de Mato Grosso do Sul e no momento adequado discutir sobre política. “O governo do Estado já está conversando com alguns apoiadores, mas falar sobre política e candidatura apenas quando eu sair do governo”, frizou.