Operação Niño Seguro combate à disseminação de pornografia infantil em MS

Polícia Federal deflagrou ontem (30), em Três Lagoas, a 334 km de Campo Grande, a Operação Niño Seguro (Criança Segura) que têm o objetivo de combater a disseminação de arquivos com pornografia infantil na internet. A operação é realizada em parceria com à Polícia do Peru.

Após investigações foi identificado que brasileiros estariam compartilhando imagens de pornografia infantil na internet, dentre os investigados está um homem residente em Três Lagoas, interior de Mato Grosso do Sul.

Os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, que resultou na apreensão de aparelhos celulares e anotações. Os itens apreendidos serão submetidos a exames periciais e análise pela equipe de investigação.

Caso for indiciado, o investigado poderá responder por crimes previstos no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), com penas que podem chegar a 10 anos de reclusão.

Serviço:

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

Ouvidoria Online: Denuncias também podem ser feitas pelo formulário disponível em https://ouvidoria.mdh.gov.br, a qual será recebida pela mesma central de atendimento do Disque 100.

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: