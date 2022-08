Com obras paradas desde 2015, Emei tem nova licitação aberta

Foi lançado, em modalidade de concorrência pública, uma licitação para contratar empresa para a retomada e conclusão das obras no Emei (Escola Municipal Infantil) do São Conrado. As obras estão paradas desde 2015, quando a empreiteira responsável pediu rescisão de contrato.

O projeto está orçado em R$ 2.625.339,30, valor que pode ser reduzido na disputa pela licitação. A habilitação e a abertura de propostas está programada para o dia cinco de outubro.

As obras do Emei São Conrado foram paralisadas quando 50% do prédio estava concluído. Com a explosão de preços dos materiais de construção, o saldo do convênio FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), de R$ 600 mil, ficou insuficiente para terminar a obra. A Prefeitura teve de contratar um financiamento junto à Caixa Econômica Federal (linha de crédito do Finisa) para terminar esta e outras 6 unidades escolares onde as obras não foram concluídas.

Ainda este ano será aberta outras licitações para a conclusão de 6 unidades escolares, sendo quatro Emeis (Oliveira, Jardim Inápolis, Jardim Anache e Talismã) e Escolas de Ensino Fundamenta da Vila Natália e do Jardim Parati.

Com recursos de um financiamento contratado junto à Caixa Econômica Federal (da linha de crédito do Finisa) e saldo de convênios com o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, serão investidos R$ 20 milhões. No início de 2023 será licitada o término das obras da Emei Radialista, que está tendo as planilhas de custo atualizadas.

Leia mais: Obras de recapeamento interditam novo trecho da Rui Barbosa