Operação nacional mobiliza 118 mil policiais e resulta em 3 mil prisões e 74 toneladas de drogas apreendidas

Força-tarefa realizada em novembro atuou em todo o país, com mais de 41 mil viaturas e foco em abordagens, fiscalizações e bloqueios

Uma operação integrada das Polícias Militares em todo o país mobilizou 118.393 policiais e 41.011 viaturas ao longo de dois dias e terminou com 3.051 prisões em flagrante, 275 armas de fogo apreendidas e cerca de 74 toneladas de drogas retiradas de circulação. Os dados são da 21ª edição da Operação Força Total, realizada nos dias 27 e 28 de novembro de 2025, sob coordenação nacional do Conselho de Comandantes-Gerais das Polícias Militares .

Além das prisões, a ação contabilizou a apreensão de 304 adolescentes, a recuperação de 443 veículos e a aplicação de mais de 42 mil autuações de trânsito em todo o território nacional. As atividades se concentraram em abordagens, bloqueios policiais, patrulhamento ostensivo e fiscalizações em áreas urbanas e rurais .

Em Mato Grosso do Sul, a operação ocorreu de forma simultânea ao restante do país, com reforço do policiamento em diferentes regiões do estado. A mobilização local seguiu o mesmo modelo adotado nacionalmente, com foco na ampliação da presença policial nas ruas durante o período da ação .

Segundo o balanço divulgado, a Operação Força Total faz parte de uma série de ações periódicas que buscam intensificar o policiamento em datas específicas, reunindo efetivos de diferentes estados em uma atuação coordenada. Esta foi a 21ª edição da iniciativa, que ocorre de forma simultânea em todas as unidades da federação .

Os números consolidados refletem o volume de abordagens e fiscalizações realizadas ao longo dos dois dias de operação e dão dimensão nacional à ação, que concentrou esforços em curto espaço de tempo e em diferentes frentes de atuação policial.

.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram