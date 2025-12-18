Motorista é preso por transportar carga de medicamentos para emagrecimeno em Água Clara

Foram encontrados 397 medicamentos, entre ampolas, frascos e caixas

Uma carga de medicamentos foi apreendida nesta quarta-feira (17) durante uma fiscalização na BR-262, no município de Água Clara.

A apreensão ocorreu após a abordagem de um Ford Fiesta. Durante a verificação, os agentes perceberam o nervosismo do condutor, o que motivou questionamentos sobre o trajeto e o conteúdo transportado.

O motorista informou que havia se deslocado até Ponta Porã para buscar medicamentos voltados ao emagrecimento e que o destino final seria a cidade de São José do Rio Preto (SP).

No interior do veículo, foram encontrados 397 medicamentos, entre ampolas, frascos e caixas. Diante da situação, o homem foi detido e encaminhado, juntamente com o material apreendido, para a Polícia Federal em Três Lagoas.

O caso será analisado pelas autoridades responsáveis, que irão apurar a procedência e a regularidade dos produtos transportados.

