Mulher e presa no Aeroporto de Brasília com mala cheia de drogas recebidas em Campo Grande

Ação ocorreu após identificação de bagagem com características suspeitas por meio de inspeção por raio-x

Na última terça-feira (16), uma passageira que transportava 13,7 kg de maconha em uma mala, foi presa em flagrane no Aeroporto Internacional de Brasília,

A ação é resultado de ação conjunta da PF (Policia Federal) com a Receita Federal, após identificação de bagagem com características suspeitas por meio de inspeção por raio-x. Durante a verificação, foram encontrados 13 tabletes do entorpecente.

A passageira foi localizada e abordada já no portão de embarque, em voo com destino a Macapá/AP. Em entrevista preliminar, ela informou que teria recebido a mala em Campo Grande/MS para transportá-la até o destino final, mediante promessa de pagamento em dinheiro.

Após os procedimentos de praxe, a presa foi conduzida à Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal, onde foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.