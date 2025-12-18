Mulher e presa no Aeroporto de Brasília com mala cheia de drogas recebidas em Campo Grande

Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Ação ocorreu após identificação de bagagem com características suspeitas por meio de inspeção por raio-x

 

Na última terça-feira (16), uma passageira que transportava 13,7 kg de maconha  em uma mala, foi  presa em flagrane no Aeroporto Internacional de Brasília,

A ação é resultado de ação conjunta da PF (Policia Federal) com a Receita Federal, após identificação de bagagem com características suspeitas por meio de inspeção por raio-x. Durante a verificação, foram encontrados 13 tabletes do entorpecente.

A passageira foi localizada e abordada já no portão de embarque, em voo com destino a Macapá/AP. Em entrevista preliminar, ela informou que teria recebido a mala em Campo Grande/MS para transportá-la até o destino final, mediante promessa de pagamento em dinheiro.

Após os procedimentos de praxe, a presa foi conduzida à Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal, onde foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *