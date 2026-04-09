Operação mira quadrilha suspeita de usar documentos falsos para furtar cargas agrícolas

Uma quadrilha suspeita de atuar no furto e desvio de cargas agrícolas é alvo da operação “Carga Oculta”, deflagrada nesta quinta-feira (9) pela Polícia Civil de Goiás, com apoio da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. Ao todo, estão sendo cumpridas 22 ordens judiciais contra integrantes do grupo criminoso, além do bloqueio de até R$ 1 milhão nas contas bancárias de cada envolvido no esquema.

Em Mato Grosso do Sul, mandados de prisão preventiva foram cumpridos contra dois suspeitos nas cidades de Costa Rica e Paraíso das Águas, localizadas a 326 km e 277 km de Campo Grande, respectivamente. Outros três integrantes da quadrilha foram presos em território goiano durante a ação.

Segundo as investigações, o grupo utilizava um esquema considerado sofisticado para cometer os crimes. Os suspeitos se valiam de documentos falsos para adquirir grãos diretamente em fazendas, além de utilizar veículos com placas adulteradas para transportar as cargas e tentar burlar a fiscalização. A organização ainda contava com uma logística estruturada para comercializar os produtos de forma ilícita e ocultar provas, causando prejuízos milionários às vítimas.

Durante o cumprimento de 17 mandados de busca e apreensão, os policiais localizaram armas de fogo, munições, veículos usados nos crimes, dispositivos eletrônicos, documentos e registros contábeis que podem ajudar no avanço das investigações. A Justiça também determinou o bloqueio e sequestro de até R$ 1 milhão nas contas dos investigados, com o objetivo de garantir a reparação dos danos causados às vítimas e ao Estado. As investigações continuam para identificar possíveis receptadores e outros integrantes do grupo criminoso.

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