Corinthians estreia na Libertadores contra o Platense; Grêmio perde na Sul-Americana e brasileiros têm resultados mistos

O Sport Club Corinthians Paulista é o último clube brasileiro a entrar em campo na primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América 2026. A equipe enfrenta o Club Atlético Platense nesta quinta-feira (9), às 20h (horário de Mato Grosso do Sul), no estádio Ciudad de Vicente López, na região metropolitana de Buenos Aires.
O confronto marca a estreia do Timão no Grupo E da principal competição de clubes da América do Sul. Além do Corinthians e do Platense, a chave conta com o Peñarol, do Uruguai, e o Independiente Santa Fe, da Colômbia.
Para o duelo na Argentina, a provável escalação alvinegra tem Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Garro; Kayke e Pedro Raul (Yuri Alberto). O time será comandado pelo técnico Fernando Diniz, que inicia sua trajetória à frente da equipe na competição continental.
Brasileiros já entraram em campo
O Grêmio estreou com derrota na fase de grupos da Copa Sul-Americana ao perder por 1 a 0 para o Montevideo City Torque, no Estádio Centenário. O gol da vitória uruguaia foi marcado por Aguero no início do segundo tempo. Com o resultado, o time gaúcho fica na lanterna do Grupo F após a primeira rodada.
A partida teve interferência do VAR ainda no primeiro tempo. A arbitragem chegou a marcar um pênalti para o Grêmio e expulsar Noriega após falta em Salomón Rodríguez, mas ambas as decisões foram anuladas após revisão. O Grêmio criou boas oportunidades, principalmente com Braithwaite, mas parou nas defesas do goleiro Torgnascioli.
Pela Copa Libertadores da América, o Clube de Regatas do Flamengo venceu o Cusco FC por 2 a 0, no Peru, mesmo atuando em altitude superior a 3 mil metros. Bruno Henrique abriu o placar de cabeça no segundo tempo, e Arrascaeta ampliou nos acréscimos após rebote do goleiro.
Já o Sociedade Esportiva Palmeiras empatou em 1 a 1 com o Junior de Barranquilla, na Colômbia. Téo Gutiérrez marcou de pênalti para os colombianos, e Sosa deixou tudo igual para o time brasileiro na etapa final. Com o resultado, o Palmeiras soma um ponto na estreia da fase de grupos.
Jogos desta quinta-feira
Além da partida do Corinthians pela Libertadores, a Copa Sul-Americana também terá confrontos envolvendo clubes brasileiros e venezuelanos.
Agenda do dia
Libertadores
– 20h – Platense x Corinthians (ESPN)
Sul-Americana
– 18h – Botafogo de Futebol e Regatas x Caracas FC (Engenhão)
– 20h30 – Red Bull Bragantino x Carabobo FC (Venezuela)
A estreia fora de casa será o primeiro passo do Corinthians na busca pelo segundo título da Libertadores, competição que o clube conquistou pela primeira vez em 2012.
