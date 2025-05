Leilão da Rota da Celulose acontece na próxima quinta-feira

Empresa vencedora deverá investir R$10 bilhões em 870km das rodovias

Após adiamento por falta de interessados, o leilão da rota de celulose foi confirmado para 8 de maio (próxima quinta-feira) às 14 horas (horário de Brasília) na sede da B3, a bolsa do Brasil, em São Paulo.

O leilão para concessão das rodovias que compõem a Rota da Celulose inclui os trechos das rodovias estaduais MS-040, MS-338 e MS-395 e das federais BR-262 e BR-267. A concessão prevê recuperação, operação, manutenção, conservação, implantação de melhorias e ampliação de capacidade do sistema rodoviário pelo prazo de 30 anos.

Ao todo serão investidos R$ 10 bilhões (empresa vencedora) em 870,3 km de rodovias. A região da rota celulose terá quase R$ 80 bilhões em investimento em quatro fábricas (duas já em funcionamento). A entrega de propostas foi realizada nesta segunda-feira (5 de maio). Quatro grupos de concessionárias se interessaram pelo projeto, confirmando a realização do leilão.

“Trata-se de um grande projeto, onde conseguimos a delegação ao Estado de trechos da BR-262 e BR-267, para juntarmos às rodovias estaduais e assim formar um único lote, com 870 km que vai a leilão. Desta forma ficou atrativo e chamou a atenção do mercado, que está interessado em participar. Será um dos maiores projetos (rodoviários) do Brasil e com um modelo dinâmico e flexível, ou seja, se aumentar o fluxo de carros acima do previsto, poderão ter novos investimentos”, afirmou o governador Eduardo Riedel.

Segundo análises do mercado financeiro, o projeto da Rota da Celulose é capaz de gerar valor aos potenciais investidores, mesmo com descontos tarifários a serem oferecidos no leilão. Esse cenário reflete a atratividade do projeto no mercado e indica uma forte competitividade do leilão.

A expectativa do Governo do Estado é que a nova concessão estimule a antecipação dos investimentos e promova avanços relevantes de toda a infraestrutura da região.

“Estamos otimistas com o resultado do leilão, que evidenciou o forte interesse do mercado após os aprimoramentos no projeto. As revisões trouxeram um equilíbrio entre a qualidade dos serviços oferecidos ao usuário e a atratividade para o investidor. A entrega das propostas já demonstrou uma elevada competitividade, o que aumenta nossa confiança no sucesso da concessão e nos resultados positivos que ela deve gerar para a atração de investimentos para os próximos 30 anos e avanços importantes na infraestrutura rodoviária de Mato Grosso do Sul. E o mais importante, essa competitividade e disputa entre os interessados irá reverter em melhores benefícios aos usuários, por meio da diminuição do valor da tarifa”, afirma a secretária de Parcerias Estratégicas de Mato Grosso do Sul, Eliane Detoni.

Serviço

O leilão será realizado quinta-feira, 8 de maio de 2025, às 14 horas (horário de Brasília), na B3, situada na Rua Quinze de Novembro, 275, São Paulo – SP. Contará com transmissão ao vivo pela TV B3, https://tvb3.com.br/

Com informações da Agência de Notícias de MS.

