Operação “Iluminar” leva seis pessoas para a delegacia por furto de energia elétrica em Mundo Novo

Operação vistoriou 29 estabelecimentos com apoio da concessionária Energisa

Na manhã desta terça-feira (29), a operação “Iluminar” foi deflagrada com o objetivo de combater furtos de energia elétrica e fraudes em medições de consumo no município de Mundo Novo.

Durante a operação, 29 imóveis, previamente mapeados pela concessionária, foram fiscalizados e de acordo com o levantamento inicial, os imóveis apresentavam divergências no consumo de energia elétrica.

As vistorias confirmaram as irregularidades, e seis pessoas foram levadas à delegacia. Elas irão responder por crimes como furto de energia e estelionato.

De acordo com a ANEEL, fraudes elétricas no país somam mais de 31,5 mil gigawatts, o suficiente para abastecer boa parte do Estado. As investigações continuam em Mundo Novo para identificar novos pontos de irregularidade.

Denúncias podem ser feitas nos canais oficiais tanto da Polícia Civil, quanto da Energisa. A operção foi realizada pela Delegacia de Mundo Novo, Perícia Criminal de Naviraí com apoio da Energisa.

