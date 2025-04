Energia elétrica é totalmente restabelecida na Espanha após apagão que também afetou Portugal

Após um dia de instabilidade, a energia elétrica foi completamente restabelecida na Espanha na madrugada desta terça-feira (29), segundo informou a operadora Red Eléctrica. O apagão, que começou na segunda-feira e também atingiu partes de Portugal, causou paralisações em diversos serviços essenciais e ainda não teve sua origem confirmada.

Com o retorno da energia, lojas voltaram a funcionar e os serviços de transporte começaram a ser reativados. O Metrô de Madrid informou que todas as linhas estão em operação, com exceção da linha 5. A expectativa é que 80% da capacidade total de trens esteja em circulação durante o horário de pico desta manhã.

Em pronunciamento nas redes sociais, o presidente espanhol Pedro Sánchez afirmou que “após uma noite intensa, 99,95% da demanda de energia foi restaurada e 100% das subestações da rede de transmissão estão operando normalmente”. O chefe de governo destacou que ainda não há explicações definitivas para o apagão, mas garantiu que todas as hipóteses estão sendo analisadas.

Sánchez também convocou uma reunião com o Conselho de Segurança Nacional ainda nesta terça para tratar do incidente. “Peço aos cidadãos que, como fizemos em crises passadas, busquem informações por meio dos canais oficiais. É melhor não especular”, escreveu o presidente.

O blecaute teve impacto significativo em Portugal, onde milhares de voos foram cancelados, e hospitais ativaram planos de contingência. Em comunicado, a Redes Energéticas Nacionais (REN), operadora portuguesa, informou que todas as subestações foram reativadas antes da meia-noite e que a rede elétrica do país já está “perfeitamente estabilizada”.

As autoridades de ambos os países seguem investigando as causas do apagão, que provocou grande mobilização dos sistemas de emergência e reacendeu o debate sobre a segurança das infraestruturas críticas de energia na Europa.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram