Casal com extensa ficha criminal é preso por tráfico de drogas e roubo no Jardim Tarumã

Indivíduos capturados tinham passagens por diversos crimes

Na última segunda-feira (28), um casal com mandados de prisão em aberto foi preso pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos (DERF) no Bairro Jardim Tarumã em Campo Grande.

O homem de 43 anos, estava com mandado de prisão abertp por tráfico de drogas e possui passagens por crimes contra o patrimônio, homicídio e delitos contra a honra.

Na mesma residência, os policiais encontraram a mulher dele de 23 anos, que estava com ordem de captura por roubo. Ela possui extensa ficha criminal, com reincidência especialmente em crimes contra o patrimônio.

O casal foi conduzido à sede da DERF, onde foi feito o registro da prisão e condução de ambos para o sistema prisional.

