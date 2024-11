Corpo de homem é encontrado embaixo de ponte em Corumbá e suspeita é de espancamento

Corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado, na manhã desta terça-feira (5), em Corumbá, distante 426 quilômetros de Campo Grande, debaixo da “ponte da sete”, localizada na rua 7 de setembro.

Conforme o site local Diário Corumbaense, a vítima aparenta ter aproximadamente 30 anos e apresentava uma fratura na mandíbula. Por conta disso, foi levantada a suspeita de espancamento como uma das causas da morte.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros isolaram a área até a chegada da Polícia Civil e da Perícia, que iniciaram as investigações. Uma testemunha foi ouvida e, de acordo com informações, o local é conhecido por ser frequentado por usuários de drogas.

O caso segue sob investigação policial e foi registrado na delegacia da cidade como morte a esclarecer.

