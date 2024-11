Foragido do Paraguai após cometer assassinato é preso em Campo Grande pela PM

A Polícia Militar capturou hoje (05),em Campo Grande, um homem, de 41 anos, que estava foragido no Paraguai por cometer homicídio.

O homem foi encontrado na antiga estação ferroviária, localizada na Rua 14 de Julho, portando 1 munição de calibre .38 milímetros, 1 estojo de calibre, 12 cápsulas deflagradas e R$ 93,25.

Após interrogações da policia, ele afirmou ter vindo ao Brasil após ter assassinado uma pessoa com uma facada no pescoço durante discussão no Paraguai.

De acordo com relato do homem, antes dele chegar a Capital, passou por várias cidades do Brasil.

Ele foi detido e encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram